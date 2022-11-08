Луганск, 8 ноября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 40 киевских боевиков. Об этом 8 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра, один танк, два беспилотника и 15 единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военкор Андрей Руденко написал, что в Херсонской области начались заморозки, и в ближайшее время, вероятно, «пойдет движение» в этой части фронта.