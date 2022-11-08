Москва, 8 ноября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Среди авторов законопроекта о статусе ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам добровольцам-участникам специальной военной операции нет парламентариев от КПРФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, на это обратил внимание лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Нет депутатов от КПРФ, но, может, не успели», — сказал Миронов.

Госдума на пленарном заседании 8 ноября рассмотрит соответствующий законопроект. Среди его авторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также более 250 парламентариев. Документ на данный момент касается порядка 15 тыс. добровольцев, которые участвуют в СВО.