Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае выясняют обстоятельства гибели людей при обрушении балкона в Сочи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова представить доклад о ходе расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Балкон обрушился вечером 6 ноября в многоквартирном доме на улице Донской в Сочи. Как полагают следователи, двое мужчин и женщина находились в арендованной квартире на пятом этаже. Инцидент случился, когда люди вышли на балкон.

Смертельные травмы получили 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. 46-летний пострадавший скончался в больнице.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Ход расследования уголовного дела глава СКР взял на контроль.