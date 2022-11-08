Чебоксары, 8 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Москве задержан «руководитель агентства недвижимости» из Чувашии, которого подозревают в причастности к девяти эпизодам мошенничества на 6,5 млн рублей. Правоохранители полагают, что он брал деньги у друзей якобы на покупку и перепродажу квартир, а затем уехал из республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

Заявления в полицию стали поступать осенью 2022 года — к правоохранителям обратились девять чебоксарцев в возрасте от 24 лет до 41 года. Стражам порядка они рассказали, что отдали знакомому, открывшему агентство недвижимости, деньги на покупку квартир для их дальнейшей перепродажи и получения прибыли. Со слов пострадавших, «риелтору» они передавали «под честное слово» от 150 тыс. рублей до 1,25 млн рублей.

Следствие полагает, что к совершению преступлений причастен один человек — 33-летний мужчина, который продал всё недвижимое имущество в Чувашии (девять квартир, земельный участок и гаражи) и уехал из республики. Его задержали в Москве.

Полиция завела уголовное дело по девяти эпизодам мошенничества на общую сумму 6,53 млн рублей. В МВД по Чувашии отмечают, что подозреваемый дал признательные показания и обещал возместить ущерб.

Напомним, что ранее в Красноармейском районе Чувашии суд признал виновным в присвоении средств подопечных бывшего директора центра социального обслуживания. Фигурант уголовного дела получил условный срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Чебоксарах вынесен приговор группе мошенников, которые выманивали деньги у пожилых жителей Чувашии. Перед судом предстали трое жителей Татарии.

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