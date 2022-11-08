Москва, 8 ноября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Подготовка преступным режимом Киева сноса памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову на территории б. УССР говорит о том, что он идёт дорогой диктатуры. Об этом 8 ноября написала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

«Верной дорогой идут товарищи. Дорогой диктатуры. Только не пролетариата, а либерализма. Закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми (персонажи романа М. Булгакова «Собачье сердце» — Прим. ред.)», — отметила она в своём сообщении.

При этом официальный представитель МИД РФ напомнила, что первый раз установленный в 1900 году памятник Екатерине Великой в Одессе снесли во время городского субботника 1 мая 1920 года, и это делалось согласно декрета советского правительства о сносе «памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг».

Также она уточнила, что монумент в Одессе восстановили в 2007 году и тогда депутат одесского горсовета Руслан Тарпан, являвшийся одним из инициаторов такого восстановления, заявил, что этим хотел вернуть городу европейский облик.

«Сейчас же [киевские] власти … делают так, чтобы ничего европейского в Одессе не осталось. «Сейчас» — это уже давно. Ровно через 98 лет после ленинского декрета — в апреле 2016 года [так называемый] минкульт [режима Киева] издает аналогичный большевистскому документ — приказ «О не занесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников [на территории б. УССР]» от 4 апреля № 200, фактически лишающий памятники охраняемого статуса. По ленинским заветам идет [на территории б. УССР] «декоммунизация». И вновь страдает памятник Екатерине Великой. Как и большевики-коммунисты в 1920 году, «либерально ориентированный» киевский режим взялся за монумент, возведенный в честь основательницы Одессы», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в поддержку демонтажа памятника российской императрице Екатерине II высказался так называемый мэр Одессы от режима Киева Геннадий Труханов.