Стокгольм, 8 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Национализация системы школьного образования в Швеции может занять 20 лет. Об этом на страницах газеты DN написал специальный правительственный эксперт Тумас Перссон.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

После почти двух лет работы Томас Перссон, генеральный директор Университета прикладных наук, представляет свой отчет правительству. В статье для издания DN он описал две альтернативы развития ситуации.

Первый вариант предполагает «полную национализацию школы» и будет означать, что 200 000 рабочих в год и 200 миллиардов крон будут переданы от муниципалитетов шведскому государству.

«Мы видим, среди прочего, что полная национализация упростила бы операционные процессы в школе, привела бы к экономии за счет масштаба и облегчила бы наращивание потенциала в государственных школах. Но реформа займет много времени и будет иметь серьезные последствия как для муниципалитетов, так и для государства», — написал Перссон, добавляя, что такой процесс займет 20 лет.

Второй вариант заключается в том, чтобы шведское государство усилило свою ответственность в системе школьного образования, но оставило муниципалитетам право первенства.