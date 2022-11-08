Париж, 8 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил бывшему премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить с победой на выборах в законодательные органы, на которых он получил большинство мест в парламенте, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Я только что позвонил Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на выборах. Мы разделяем одно и то же желание укрепить и без того прочные связи между Израилем и Францией», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Согласно результатам, объявленным избирательной комиссией Израиля, Биньямин Нетаньяху и его правые союзники получили большинство мест в парламенте после выборов 1 ноября.

Имея 32 места у партии Нетаньяху, 18 у ультраортодоксальных партий и 14 у крайне правого альянса, правый блок получил 64 места. Напротив, блок уходящего премьер-министра Яира Лапида получил 51 место. Биньямин Нетаньяху начал переговоры со своими союзниками о формировании правительства, которое могло бы стать самым правым в истории Израиля, что вызывает озабоченность у международного и местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, движение транспорта во Франции будет «очень серьезно нарушено» в четверг, 10 ноября 2022 года, из-за забастовки.

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