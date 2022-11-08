Чита, 8 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Власти Забайкалья 8 ноября обнародовали концепцию новогодних мероприятий, заявив о том, что с учетом текущей общественно-политической ситуации в стране главам муниципальных образований «необходимо уйти от излишеств, сохранив семейный добрый Новый год». Подробности со ссылкой на министра культуры региона Ирину Левкович сообщает пресс-служба краевого профильного министерства.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

«Мы рекомендуем всем, в том числе, учреждениям общественного питания региона, отказаться от ярких шоу, фейерверков при организации корпоративных новогодних банкетов, сохранив уважение к семейным традициям празднования нового года, ограничится новогодним ужином и новогодними концертными номерами. При организации танцевальных мероприятий использовать проверенный репертуар. Рекомендуем этот праздник провести с семьей, с близкими, посетить кинотеатры и учреждения культуры», — рассказала министр культуры Забайкальского края.

В целом на территории Забайкалья планируется около трех тысяч новогодних и рождественских мероприятий с охватом не менее 350 тысяч человек. Максимальное внимание будет на семейные ценности, нравственность и патриотизм, никого нельзя оставить без внимания.

«Слоган «Вместе V Новый год» определен, как сверхзадача праздника. Вместе с Россией, вместе с новыми субъектами, с семьями мобилизованных и героями России. При подготовке сценариев мероприятий, специалистам культуры и образования рекомендовано опираться на героические образы России и этносов, демонстрировать праздник Новый год, как образ мирной и дружной жизни, которую в разные периоды истории России защищали героически и самоотверженно», — отметила Ирина Левкович.

Министр сообщила, что концентрация праздничных событий определена в два временных отрезка: с 5 по 20 декабря. Знаковыми станут старт всех новогодних акций, подготовительные мероприятия и три крупных события: Рождественские чтения, День волонтера — 5 декабря и День героев Отечества — 9 декабря. С 23 декабря по 15 января состоятся основные мероприятия по празднованию Нового года и Рождества.

Напомним, ранее отмечалось, что в городах и районах Краснодарского края на Новый год и в период январских праздников массовые торжества проводить не планируется.

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