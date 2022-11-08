Москва, 8 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Резкое повышение ключевой ставки до 20% годовых позволило преодолеть и всплеск инфляции, который произошел весной и купировать риски финансовой стабильности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«И начавшийся на фоне вот этой тревоги отток наличных из финансовой системы очень быстро прекратился. При этом после заморозки валютной части, значительной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для того чтобы сглаживать колебания, волатильность на валютном рынке. Поэтому нам пришлось ввести широкий спектр ограничений на движение капитала и мере стабилизации ситуации мы их также смягчаем, для того чтобы сделать комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности», — сказала она.

Набиуллина пояснила, что об этом просили предприятия для того, чтобы они могли развивать внешнеэкономическую деятельность с теми странами, которые готовы выстраивать с отношения с Россией.

«Но предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений в настоящий момент мы не видим», — добавила она.