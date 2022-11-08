Севастополь, 8 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала утром 8 ноября в Севастополе. Об этом 8 ноября сообщил севастопольский губернатор Михаил Развозжаев в своём телеграм-канале.

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«В Севастополе утром отработала система ПВО», — написал он в своём сообщении.

Также Развозжаев уточнил, что, по предварительной информации, над акваторией бухты Севастополя моряками Черноморского флота был сбит беспилотник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский район Донецка и Горловка были обстреляны вооружёнными формированиями бандеровцев.