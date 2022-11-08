Севастополь, 8 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил 8 ноября губернатор города Михаил Развожаев.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

По его словам, утром в Севастополе средства ПВО сбили беспилотный аппарат противника, который, по предварительным данным, упал в Чёрное море.

«Наши моряки как всегда защищают наш город-герой», — прокомментировал Развожаев.

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