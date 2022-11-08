Вашингтон, 8 ноября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден рискует потерять контроль над Конгрессом на предстоящих промежуточных выборах 8 ноября. Все внимание сейчас приковано к штату, который, похоже, играет решающую роль. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Демократы должны победить в Пенсильвании, если они хотят сохранить место в Сенате», — отметил американский корреспондент SVT Стефан Осберг.

Ситуация перед судьбоносными промежуточными выборами, которые начнутся 8 ноября, в США напряженная.

«Сейчас шансы сторон, что касается Сената, равны. Ситуация может пойти по любому сценарию. Мы очень внимательно смотрим на Пенсильванию и несколько других штатов. В Палате представителей, с другой стороны, потребуется многое, чтобы демократы преуспели в том, чтобы одержать верх над республиканцами», — прокомментировал другой американский собкор SVT Фуад Юсефи.