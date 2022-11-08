Атырау, Казахстан, 8 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Властям Казахстана нужно сосредоточиться на укреплении здоровья детей и молодёжи. Об этом 8 ноября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Атырау.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Многие спортивные объекты региона нуждаются в капитальном ремонте. Есть также необходимость возведения новых комплексов, которые позволят проводить соревнования республиканского и международного уровня», — сказал Токаев.

Он также поручил развивать такие виды спорта, которые не требуют больших затрат: шахматы, стрельбу из лука, настольный теннис и пр. Кроме того, президент заявил, что нужно усилить контроль, чтобы несовершеннолетним не продавали табачную и алкогольную продукцию, нарастить борьбу с распространением наркотиков.

«В обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение», — добавил глава государства.

Токаев заявил, что нужно заботиться о подрастающем поколении, пока не стало поздно.