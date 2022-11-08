Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге два исторических дома получили статус памятника регионального значения. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуре (КГИОП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба КГИОП Дом Александра Гешвенда

Глава КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение о включении в реестр памятников Дома Александра Гешвенда на Васильевском острове. Здание признали объектом культурного наследия регионального значения

Дом построен в 1880–1881 годах. Архитектором стал Александр Гешвенд. Ценность здания заключается в том, что оно является образцом архитектуры эклектики с элементами классицизма. Кроме этого дом сохранил конструктивную систему и настоящие материалы конструкций.

В начале прошлого века в доме проживали инженер Балтийского завода Николай Кутейников, химик, академик В. Н. Верховский и музыкальный критик В. Г. Каратыгин.

Другим зданием, которое получило статус регионального памятника, стал доходный дом Ольги Фогт и Бориса Попова. Объект также находится на Васильевском острове. Проект разработал архитектор Николай Алексеев, здание построили в 1913 году.

Здание представляет интерес за счёт своей стилистики. К тому же дом обладает высокой степенью сохранности конструктивной системы и фасадов. В хорошем состоянии остались интерьеры парадной и чёрных лестниц.

Напомним, что ранее статус объекта регионального значения получил Дом купца Ильина. Архитектор Николай Фролов спроектировал здание по заказу купца Ивана Ильина.