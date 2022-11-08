Стокгольм, 8 ноября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Турцию можно считать демократией, но демократей с серьезными проблемами. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тубиас Бильстрём (Умеренные) в интервью газете Expressen.

government.se Тубиас Бильстрём, министр иностранных дел Швеции

В частности, глава шведской демократии отметил, что Турция отвечает требованиям демократии, потому что в стране проводятся свободные выборы и существует законное, всенародно избранное и признанное всеми правительство.

«Но мы никогда не стеснялись доносить до турецкого правительства, что есть проблемы, когда речь идет, например, о вопросе прав человека. Турецкое правительство также прекрасно это понимает», — сказал Бильстрём.

В интервью министр также сказал, что, по его мнению, новое правительство Швеции имеет больше шансов, чем предыдущее, добиться от Анкары вступления Швеции в НАТО.