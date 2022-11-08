Москва, 8 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В то время как с российского рынка смартфонов уходят некоторые европейские и американские производители, вместо них приходят китайские с товаром вполне достойного качества, но более низкой ценой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций финуниверситета при правительстве РФ Людмила Шмелева. Так она прокомментировала информацию о снижении в РФ средней цены смартфонов.

Смартфон

«Снижение средней цены смартфона можно объяснить влиянием нескольких факторов. Прежде всего, это выравнивание качества мобильных устройств, — констатировала она. — Если раньше некоторые удобные функции были доступны только в премиальных марках смартфонов, таких как Samsung и iPhone, то сейчас производители, так скажем, «второго эшелона» производят модели, которые по характеристикам почти не уступают моделям премиального сегмента. По крайней мере, среднестатистические пользователи (не «гики») почти не замечают эту разницу».

По ее словам, ко второму эшелону прежде всего можно отнести смартфоны китайских производителей, таких как OnePlus, Huawei, Honor, Xiaomi и других.

«Также следует учитывать и тот факт, что некоторые европейские и американские производители уходят с российского рынка, а вместо них приходят китайские с товаром вполне достойного качества, но более низкой ценой», — уточнила Шмелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в РФ смартфоны могут подорожать не меньше чем на 12-15%.