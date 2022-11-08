Москва, 8 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Москве 26-летняя женщина выбросила своего ребёнка из окна 11-го этажа. Об этом 8 ноября сообщили в столичной прокуратуре.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

В информации надзорного ведомства говорится, что на юге Москвы под окнами дома обнаружили годовалую девочку. По предварительной информации, ребёнка сбросила из окна квартиры мать.

«По предварительной информации, мать ребёнка выбросила его из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Девочка выжила, в тяжёлом состоянии её госпитализировали в одну из больниц.