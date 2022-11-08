Улан-Удэ, 8 ноября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Озеро Байкал может выдержать до 2 млн туристов в год. Об этом заявил кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии СО РАН им. В. Б. Сочавы Александр Софронов в интервью газете «Областная».

Andrei Chugunov Озеро Байкал

По словам учёного, это возможно при условии эффективной утилизации бытовых и коммунальных отходов и более равномерном распределении поездок по времени. Однако в настоящее время основной поток туристов приходится на лето, когда растительность только начинает развиваться.

«В августе поток снижается, но растения уже не успевают восстановиться. На следующий год ситуация повторяется. Если в июле установить период покоя, тогда растительность чувствовала бы себя нормально. Но мы понимаем, что сделать это почти невозможно«, — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байкал вошёл в число главных направлений в категории «отпуск мечты» для жителей России. Согласно данным опроса, на озеро отправились бы отдыхать около 29% граждан, если бы позволили финансы.

Читайте также: Названы туристические направления в России из категории «отпуск мечты»