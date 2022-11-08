Москва, , 10:24 — REGNUM Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о накопленном опыте борьбы с кризисами разной природы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Эльвира Набиуллина Duma.gov.ru

«Этот год принес большие испытания для российской финансовой системы. Удар санкций в марте — это беспрецедентный шок. Но у нас накоплен опыт борьбы с кризисами разной природы, и мы извлекали, извлекаем важные уроки из предыдущих кризисных периодов. Важнейший урок — мы считаем, что надо быть очень быстрыми и гибкими и при этом не отказываться от важнейших принципов, от тех основ политики, которые доказали свою эффективность. Именно поэтому мы, несмотря на угрожающую комбинацию факторов, включая санкции на резервы центрального банка, смогли пройти тяжелые весенние месяцы и стабилизировать ситуацию», — сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы.

По ее словам, была сохранена приверженность режиму таргетирования инфляции и плавающему курсу рубля.

«И, как показали события последующих месяцев, это действительно позволило достаточно быстро восстановить равновесие в финансовой системе, вернуть в банки депозиты населения, перезапустить кредитование экономики», — пояснила глава ЦБ РФ.

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