Севастополь, 8 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе 8 ноября, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

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«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш город-герой», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Севастополя с августа действует высокий уровень террористической опасности. Также с 20 октября в городе введён режим — средний уровень реагирования.