Чебоксары, 8 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В рамках конкурсного производства АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» предлагается увеличить на 36,5% затраты на конкурсное производство на четвёртый квартал. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как следует из сообщения, корректируется смета текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Банка на 4 квартал 2022 года. Затраты увеличиваются на 2 974 тыс. рублей «в части административно-хозяйственных расходов в связи с необходимостью оплаты госпошлины и оплаты расходов за организацию и проведение торгов».

Отметим, что 28 сентября текущие затраты оценивались в 8 153,9 тыс. рублей. Таким образом, с учётом данной корректировки смета текущих расходов возрастает на 36,5% и достигнет 11 127,9 тыс. рублей.

Напомним, что в октябре АСВ сообщило об увеличении на 3,8% процента удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, то есть с 44,96% до 48,76%.

Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом в феврале 2020 года, в настоящее время идёт конкурсное производство. Конкурсным управляющим является АСВ.