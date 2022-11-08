Москва, 8 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Индийский дзюдоист Ишаан Каноджиа будет готовиться в России к Олимпийским играм — 2024 в Париже. Об этом 8 ноября сообщает ТАСС.

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«Россия является одной из ведущих стран, когда речь заходит о подготовке великих чемпионов мира и Олимпиад, и не только в дзюдо», — сказал Каноджиа журналистам.

По его словам, Россия установила очень высокую планку для всех видов единоборств и боевых искусств.

Он добавил, что для него является честью поехать и тренироваться под руководством российских специалистов.

Каноджиа прибыл из Мумбаи на спортивную базу в подмосковном городе Электросталь. Отмечается, что его поездка организована генеральным консульством России в Мумбаи и госкорпорацией ВЭБ. РФ.