Индийский дзюдоист будет готовиться в России к Олимпиаде-2024
Москва, 8 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Индийский дзюдоист Ишаан Каноджиа будет готовиться в России к Олимпийским играм — 2024 в Париже. Об этом 8 ноября сообщает ТАСС.
Korean Culture and Information Service
Дзюдо
«Россия является одной из ведущих стран, когда речь заходит о подготовке великих чемпионов мира и Олимпиад, и не только в дзюдо», — сказал Каноджиа журналистам.
По его словам, Россия установила очень высокую планку для всех видов единоборств и боевых искусств.
Он добавил, что для него является честью поехать и тренироваться под руководством российских специалистов.
Каноджиа прибыл из Мумбаи на спортивную базу в подмосковном городе Электросталь. Отмечается, что его поездка организована генеральным консульством России в Мумбаи и госкорпорацией ВЭБ. РФ.