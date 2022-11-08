Саратов, 8 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Саратовской области мобилизованные при встрече поздним вечером 7 ноября с губернатором Романом Бусаргиным интересовались организацией обучения на полигонах, кредитными каникулами и мерами поддержки. Среди вопросов было и необычное обращение, написал в своей телеграм-канале глава региона.

t. me/busargin_r Проживание мобилизованных в Саратовской области

«Мобилизованные попросили из наборов, которые мы им предоставляем дополнительно к военной экипировке, убрать что-то, а на эти средства купить от них подарки детишкам из интернатов на Новый год. Настоящие мужчины, для которых самое важное — забота о других», — уточнил Бусаргин.

Бойцов пообещали обеспечить всем необходимым, а детей от их имени поздравить отдельно на губернаторской елке. В этом году ее также проведут и для детей мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 спортивных площадок вошли в список организаций с бесплатным посещением семьями мобилизованных жителей Саратовской области. В их числе физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, бассейны и спортивные школы.

Читайте также: Саратовская облдума утвердила законопроекты о поддержке военнослужащих