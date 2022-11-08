Анкара, 8 ноября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Чтобы Турция позволила Швеции вступить в НАТО, Стокгольм должен выполнить два условия. Об этом в газете Aftonbladet написал советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Во-первых, Турция попросила Швецию снять ограничения с оборонной промышленности», — пишет он, добавляя, что для страны, которая хочет вступить в НАТО, было бы противоречиво налагать ограничения на другую страну, входящую в альянс.

Второй момент касается «обеспокоенности Турции террористическими организациями».

«Для Турции, которая берет на себя обязательство защищать союзника по НАТО в случае нападения со всей своей мощью, борьба с терроризмом является абсолютно необходимой частью потенциального членства Швеции в НАТО», — написал Алтун.