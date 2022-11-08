Бухарест, 8 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. С 1 января 2023-го года пенсии в Румынии могут быть увеличены на 15%. Об этом со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По словам Чукэ, правительство разрабатывает специальный план дополнительного привлечения в казну средств, которые «помогут повысить уровень благосостояния румынских пенсионеров».

«Если [румынский] бюджет это выдержит, каждый гражданин из подобной категории населения сможет рассчитывать на пятнадцатипроцентное увеличение своих доходов», — резюмировал, в частности, он.

Ранее министр труда Румынии Мариус Будай подчеркнул, что в контексте бюджета на 2023-й год пенсии в стране повысятся лишь на 10%.