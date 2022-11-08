Тбилиси, , 10:24 — REGNUM Большинство жителей Грузии негативно относятся к правящей партии «Грузинская мечта», но не поддержат и призывы оппозиции «снести систему». Об этом 7 ноября на телеканале «Палитраньюс» заявил экс-заместитель секретаря Совбеза страны Леван Бодзашвили.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть такое выражение: «не разрушай систему, если у тебя нет нового рецепта». Этого нового рецепта нет на оппозиционном поле», — сказал эксперт.

По его мнению, оппозиции, чтобы получить поддержку населения, нужно представить альтернативу вместо того, чтобы сосредотачиваться на критике властей.

Напомним, председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия в августе пообещал, что из-за протестов осень в стране будет «горячей». Этого до сих не произошло.

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