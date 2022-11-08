Париж, , 10:24 — REGNUM Движение транспорта во Франции будет «очень серьезно нарушено» в четверг, 10 ноября 2022 года, из-за забастовки, передает BFM TV.

Локомотив с эмблемой компании SNCF Toby Oxborrow

Все французские профсоюзы призывают к забастовке накануне длинных выходных с требованием повышения заработной платы, улучшения условий труда и найма. Жителей Франции в этот день призвали отдать предпочтение удаленной работе или отложить все поездки.

Движение будет нарушено на линиях метро, в автобусной и трамвайной сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон вспомнил о деле самого известного политического заключенного Египта во время беседы с египетским коллегой.

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