Москва, , 10:21 — REGNUM Министерство обороны России через суд намерено взыскать с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию, более 533 млн рублей. Иск зарегистрировал арбитражный суд Москвы.

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск поступил в арбитражный суд Москвы 3 ноября. К рассмотрению заявление пока не принято, сообщает РИА Новости. Детали дела не раскрываются.

ИА REGNUM сообщало, что летом 2021 года арбитраж Москвы отказал Минобороны России в удовлетворении иска о взыскании почти 460 млн рублей с ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева». Иск к производителю самолётов-амфибий Бе-200 слушался с апреля 2021 года.

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В ноябре арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Минобороны России к 31-му государственному проектному институту специального строительства. Истец пытался взыскать с ответчика неустойку по госконтракту и проценты за пользование коммерческим кредитом. Общая сумма претензий превышала 18,5 млн рублей.

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