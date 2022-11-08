Москва, 8 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Министерство обороны России через суд намерено взыскать с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию, более 533 млн рублей. Иск зарегистрировал арбитражный суд Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС

Иск поступил в арбитражный суд Москвы 3 ноября. К рассмотрению заявление пока не принято. Детали дела не раскрываются. Сумма исковых требований составляет 533 млн 350 тыс. 238,21 рубля.

ИА REGNUM сообщало, что летом 2021 года арбитраж Москвы отказал Минобороны России в удовлетворении иска о взыскании почти 460 млн рублей с ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева». Иск к производителю самолётов-амфибий Бе-200 слушался с апреля 2021 года.

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В ноябре арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Минобороны России к 31-му государственному проектному институту специального строительства. Истец пытался взыскать с ответчика неустойку по госконтракту и проценты за пользование коммерческим кредитом. Общая сумма претензий превышала 18,5 млн рублей.

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