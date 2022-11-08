Мелитополь, 8 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Тренировка подразделений ВС РФ и Росгвардии пройдёт 8 ноября в Мелитополе Запорожской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Власти предупреждают, что занятия плановые и просят жителей сохранять спокойствие.

«Могут быть слышны звуки выстрелов и взрывов», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России, в Мелитополе сотрудники газовой службы продолжают подключать к газоснабжению частный и многоквартирный сектор.