Барнаул, 8 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Пока сложно сказать, как рекомендации ЦБ по поддержке мобилизованных граждан России — из числа частных инвесторов — будут работать на практике, сообщил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

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«С одной стороны, отрадно, что они вообще появились (пускай и более чем через месяц после начала частичной мобилизации). С другой стороны, все прекрасно понимают, что они носят рекомендательный характер, а значит брокеры, банки и другие участники инвестиционного рынка вовсе не обязаны их исполнять (что резко нивелирует сам статус этих рекомендаций).

В то же время, торги на бирже, как правило, не требуют личного присутствия, а значит все взаимодействие между мобилизованным частными инвесторами, их брокерами и другими участниками рынка ценных бумаг может продолжаться онлайн или посредством телефонной связи без какого-либо видимого ущерба для этих коммуникаций».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае значительная часть инвестиций направляется в туристические объекты, расположенные в территориях региона, развитие которых ведется на принципах государственного частного партнерства. Государственная поддержка позволяет снижать финансовую нагрузку на инвесторов за счет создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры.

О том, что вслед за многими другими органами власти ЦБ подготовил рекомендации по поддержке мобилизованных граждан России — из числа частных инвесторов — известил »Коммерсант ».

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