Канберра, , 10:23 — REGNUM Австралийская страховая компания Medibank опубликовала подробный анализ масштабов и последствий кибератаки, отметив, что были украдены личные медицинские данные 9,8 миллионов нынешних и старых клиентов, включая данные 1,8 миллиона иностранных студентов, которые учились в Австралии. О подробностях сообщил телеканал Nine News.

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В своем заявлении руководство Medibank подтвердило, что номера паспортов и данные о визах иностранных студентов были украдены хакерами.﻿

Злоумышленники также получили данные о состоянии здоровья 500 000 клиентов, включая детали, раскрывающие высокочувствительные медицинские диагнозы, услуги и процедуры.

Отмечается, что компания отказалась платить выкуп, который требовали вымогатели.

«Мы просто считаем, что уплата выкупа обеспечит возврат данных наших клиентов и предотвратит их публикацию в открытом доступе лишь в ограниченных случаях», — цитирует Nine News слова генерального директора Medibank Дэвида Кочкара.