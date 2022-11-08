Москва, , 10:19 — REGNUM Центральный банк России разработал новые меры поддержки для мобилизованных граждан. Инвесторы могут обратиться за поддержкой до конца 2023 года, сообщается 8 ноября на сайте регулятора.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, рекомендуется отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, призванных в ряды Вооружённых сил РФ в рамках частичной мобилизации, списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии.

Также рекомендации ЦБ касаются инвесторов, которые не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией. Предлагается не взимать с них комиссии за перенос непокрытой позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ направил в правительство РФ проект постановления о способах поддержки граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

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