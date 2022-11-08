Ульяновск, 8 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области вступил в силу обвинительный приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в убийстве отца и поджоге трупа. Фигурант уголовного дела получил 9,5 года колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал 27-летний безработный мужчина. По данным следствия, 28 апреля 2022 года в одном из домов в Инзе во время ссоры он побил отца, а затем задушил его электропроводом.

Также правоохранители установили, что для сокрытия следов преступления фигурант уголовного дела поджёг труп при помощи бензина, в результате в доме возник пожар. Ущерб оценили в 300 тыс. рублей.

Инзенский районный суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ), назначив 9,5 года колонии строгого режима. Решение суда вступило в силу.

Отметим, что это не первое уголовное дело в 2022 году в Ульяновской области о поджоге дома с целью скрыть следы преступления. Как сообщало ИА REGNUM, ранее фигурантом уголовного дела стал 44-летний житель региона, который, как считает, следствие, в апреле в посёлке Ишеевка избил до смерти 35-летнего знакомого, в том числе используя бутылку и утюг, а затем поджёг дом.

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