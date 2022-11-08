Донецк, , 10:17 — REGNUM Киевский район Донецка и Горловка были обстреляны вооружёнными формированиями бандеровцев. Об этом 8 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 09:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также уточняется, что в 10:00 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росгвардии сообщили, что за неделю представители инженерно-саперных подразделений ведомства осмотрели более 16 километров территории вдоль линий электропередачи в направлении н. п. Дебальцево — Мироновский.