Канберра, 8 ноября 2022, 10:18 — REGNUM В Австралии компания Crown Melbourne, владеющая игорными заведениями, будет вынуждена выплатить штраф в размере 120 миллионов австралийских долларов (77 млн долларов США) за несоблюдение законов об азартных играх после решения регулятора штата Виктория. Об этом сообщил телеканал Nine News.
Королевская комиссия по надзору за казино обнаружила, что компания регулярно разрешает клиентам играть более 24 часов подряд, а также разрешает игрокам использовать устройства для имитации автоматической игры, когда те находятся за покерными автоматами. Глава надзорного ведомства Фрэн Торн отметила, что нарушения были частью «обширных, устойчивых и системных» сбоев, которые длились 12 лет.