Канберра, , 10:18 — REGNUM В Австралии компания Crown Melbourne, владеющая игорными заведениями, будет вынуждена выплатить штраф в размере 120 миллионов австралийских долларов (77 млн долларов США) за несоблюдение законов об азартных играх после решения регулятора штата Виктория. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Королевская комиссия по надзору за казино обнаружила, что компания регулярно разрешает клиентам играть более 24 часов подряд, а также разрешает игрокам использовать устройства для имитации автоматической игры, когда те находятся за покерными автоматами. Глава надзорного ведомства Фрэн Торн отметила, что нарушения были частью «обширных, устойчивых и системных» сбоев, которые длились 12 лет.

«Долгое время Crown не выполняла свои юридические и моральные обязательства по предоставлению своих продуктов и услуг для азартных игр таким образом, чтобы свести к минимуму потенциальный вред для своих клиентов, их семей, друзей и сообщества … Рекордные штрафы на общую сумму 120 миллионов долларов, которые мы наложили на Crown, послужат убедительным сигналом для Crown о том, что Комиссия не потерпит неправомерных действий, которые подвергают наше сообщество повышенному риску вреда, связанного с азартными играми», — говорится в заявлении председателя Королевской комиссии по надзору за казино.