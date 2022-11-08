Москва, 8 ноября 2022, 10:15 — REGNUM Структурная трансформация экономики России продлится в 2023 году и в последующие годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Kremlin.ru

«Внешние условия для российской экономики за этот год действительно изменились кардинально. Беспрецедентные санкции они меняют и географию импорта и экспорта, разорваны многие старые внешнеэкономические связи. Все это требуют появления новых. Экономика проходит через период глубокой структурной трансформации», — сказала она.

Глава ЦБ РФ отметила, что эта трансформация выглядит по-разному для разных отраслей: где-то это поиск новых иностранных рынков сбыта, где-то поиск альтернативных поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, где-то больше переориентация на внутренний рынок.

«По нашей оценке она, конечно, не может пройти быстро. Она происходит сейчас, будет проходить в следующем году и в последующие годы. И ее темпы, этой трансформации экономики, ее успешность в целом будут зависеть от многих факторов. На некоторые мы повлиять не можем: например, это состояние глобальной экономики и, соответственно, спрос на товары российского экспорта. Если в мире, надеемся, что этого не произойдет, разразится кризис, наш путь будет труднее. Или санкционное давление. Мы видим, что оно усиливается, задевает серьезно и наших партнеров в других странах. Санкции очень мощные, и их влияние на российскую и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно», — пояснила Набиуллина.

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