Москва, 8 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Структурная трансформация экономики России продлится в 2023 году и в последующие годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«Внешние условия для российской экономики за этот год действительно изменились кардинально. Беспрецедентные санкции они меняют и географию импорта и экспорта, разорваны многие старые внешнеэкономические связи. Все это требуют появления новых. Экономика проходит через период глубокой структурной трансформации», — сказала она.

Глава ЦБ РФ отметила, что эта трансформация выглядит по-разному для разных отраслей: где-то это поиск новых иностранных рынков сбыта, где-то поиск альтернативных поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, где-то больше переориентация на внутренний рынок.

«По нашей оценке она, конечно, не может пройти быстро. Она происходит сейчас, будет проходить в следующем году и в последующие годы. И ее темпы, этой трансформации экономики, ее успешность в целом будут зависеть от многих факторов. На некоторые мы повлиять не можем: например, это состояние глобальной экономики и, соответственно, спрос на товары российского экспорта. Если в мире, надеемся, что этого не произойдет, разразится кризис, наш путь будет труднее. Или санкционное давление. Мы видим, что оно усиливается, задевает серьезно и наших партнеров в других странах. Санкции очень мощные, и их влияние на российскую и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно», — пояснила Набиуллина.