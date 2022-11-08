Уфа, , 10:17 — REGNUM Строительство крупного многофункционального реабилитационно-образовательного центра для детей с особенностями развития на базе детского санатория «Салют» в Башкирии намерены завершить к 1 июня 2024 года. Об этом 8 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании всероссийского форума «Ломая барьеры» в Уфе.

Реабилитация пациентов https://www.volgograd.ru

«Сегодня невозможно проводить реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья без создания серьезной инфраструктуры, в республике она представлена пятью реабилитационными центрами», — сообщил глава региона.

Он добавил, что также в селе Месягутово на базе поликлиники также идет строительство реабилитационного отделения, планируется создать подобный центр и в городе Сибае.

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