Москва, , 10:19 — REGNUM В России смартфоны могут подорожать не меньше чем на 12-15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций финуниверситета при правительстве РФ Наталья Череповская. Так она прокомментировала информацию о том, что в III квартале 2022 года средняя цена смартфона в РФ упала на 15%.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Снижение средней цены смартфонов в России объясняется падением спроса на модели предыдущих годов выпуска, а так же более низкой ценой на вторичном рынке смартфонов, — сказала Череповская. — Продажи будут падать, поскольку на полупроводники в мире спрос превышает предложение, а российский рынок зависим от импорта, соответственно, цена на смартфоны будет расти. Средняя цена на смартфоны может увеличиться не менее чем на 12-15%. Спрос на новые смартфоны средней ценовой категории повысится, однако увеличение будет пропорционально доходам населения и снижению уровня неопределенности. Кроме того, премиальные устройства в краткосрочной перспективе не подорожают, а тенденция минимального спроса сохранится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зафиксированное в РФ снижение средней цены смартфона объяснили изменением структуры рынка мобильных телефонов.

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