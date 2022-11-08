Курск, , 10:16 — REGNUM Плановое командно-штабное учение по гражданской обороне состоится в Курске 9 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Громкоговорители

По информации городского управления ГО и ЧС, в рамках учений планируется провести и проверку работы систем оповещения. 9 ноября в 10:40 будут запущены электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов (до 1 мин) будет передаваться сигнал «Внимание всем». На улицах Курска будут прерывисто звучать сирены, громкоговорители на улице Ленина будут передавать учебную информацию о проводимой проверке.

Кроме того, в рамках учений состоятся практические мероприятия по гражданской обороне, проверка готовности сил и средств к действиям при возникновении опасностей.

Жителей Курска просят с пониманием и спокойствием отнестись к тренировочным мероприятиям.