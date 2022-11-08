Москва, 8 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Россия и Соединённые Штаты продолжают точечные контакты, сообщила 8 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам дипломата, Россия и США продолжают точечные контакты, при этом Москва остаётся открытой для диалога.

Она также прокомментировала новые заявления на Западе о том, что Россия якобы вмешивается в американские выборы в конгресс. По словам Захаровой, в выборы вмешивается не Россия, а бывший президент США Дональд Трамп.