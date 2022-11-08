Якутск, 8 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. На Райчихинскую ГРЭС будут подвозить уголь железнодорожным и автомобильным транспортом. Он будет разгружаться без использования автоматического опрокидывателя вагонов из-за пожара 8 ноября на оборудовании углеподачи, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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Возгорание на объекте было локализовано за 12 минут. На пожаре никто не пострадал, теплоснабжению населённых пунктов ничего не угрожает.

«Для точной оценки повреждений на предприятие прибудут специалисты Русского угля из Москвы. После их анализа примут решение о восстановлении пострадавшего оборудования. Ситуация под контролем», — пояснил министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на оборудовании для подачи угля произошло на ГРЭС Райчихинска. Пожар случился ночью 8 ноября.