Канберра, , 10:16 — REGNUM Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус отправил бывшему премьер-министру Скотту Моррисону письмо, в котором призывал его не разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную ему во время его пребывания в правительстве страны. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

В письме, адресованном Моррисону и представленном 7 ноября в парламент Австралии, Дрейфус сказал, что его беспокоят описания бесед, которыми бывший премьер поделился с авторами книги «Чума: два года ада в Австралии».

Генеральный прокурор охарактеризовал описания этих разговоров в книге как «детальные» и напомнил Моррисону о протоколах, касающихся конфиденциальности, особенно когда речь идет о пересказе содержания встреч с представителями разведки.

«Насколько я понимаю, авторы [книги] были проинформированы об интервью, проведенных в период 2020–2022 годов, включая обсуждения в Комитете по национальной безопасности кабинета министров», — написал Дрейфус.