Барселона, Испания, , 10:13 — REGNUM Перед тем, как покинуть «Барселону» аргентинский нападающий Лионель Месси согласился на существенное снижение своей зарплаты. Об этом сообщил журналист Гильем Балаге в своей биографии Месси, одобренной семьёй игрока.

Лионель Месси Origo.hu

Согласно этой информации, Месси согласился на снижение зарплаты на 75% на первый год действия нового контракта, а также на 50% — в течение всего срока действия соглашения. Причём на такой шаг не пошёл больше ни один футболист клуба летом 2021 года.

Отмечается, что главным требованием, выдвинутым стороной Месси, было усиление состава и покупка новых футболистов с целью повышения конкурентоспособности команды.

Сообщается, что первоначально новый контракт был согласован, и 5 августа 2021 года «Барселона» и Месси должны были об этом объявить. Но тогдашний президент клуба Жоан Лапорта заявил отцу Месси, что больше не хочет заниматься контрактом игрока. После этого футболист покинул клуб. Отмечается, что Лапорта так себя повёл из-за ошибки в расчёте финансов клуба.

Напомним, в августе 2021 года Месси ушёл из «Барселоны», за которую выступал с 2003 года, и перешёл во французский ПСЖ.

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