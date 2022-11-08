Новосибирск, 8 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения новосибирского школьника. Ранее региональное управление СКР организовало доследственную проверку по сообщению о неоказании помощи ребёнку, который получил телесные повреждения в одной из школ Новосибирска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Обращение жительницы Новосибирска о том, что утром 7 ноября 2022 года в одной из городских школ её 12-летнего сына избил одноклассник, появилось в одном из телеграм-каналов. Женщина утверждает, что несмотря на то, что ребёнок пожаловался на боль, педагог не отвела его к медику и не вызвала скорую помощь.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о ходе проведения процессуальной проверки. Её результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СКР.

В региональном управлении ведомства уточнили, что следователи изучат все обстоятельства произошедшего, действиям сотрудников школ будет дана юридическая оценка на предмет халатности.