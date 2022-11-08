Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Суд в Петербурге отпустил из-под домашнего ареста 60-летнюю петербурженку Ирину Цыбаневу, которую обвинили в осквернении могилы родителей президента РФ при помощи оставленной на захоронении записки, сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM информировало, что, по версии следствия, 60-летняя Цыбанева днем 6 октября по мотивам политической, идеологической ненависти, совершила «циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам». Пенсионерка оставила записку с оскорбительной надписью в адрес президента РФ на могиле его родителей на Серафимовском кладбище в Петербурге, таким образом, считает следствие, осквернив место захоронения. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

13 октября решением Приморского районного суда Цыбанева была помещена под домашний арест. Однако теперь меру пресечения горожанке суд изменил.

«Суд изменил меру с домашнего ареста на запрет определенных действий», — уточнили в ОПС, добавив, что обвиняемой запретили посещать Серафимовское кладбище, общаться со свидетелями, потерпевшими и другими участниками дела, в том числе сотрудниками кладбища, выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти и использовать любые средства связи.