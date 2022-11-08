Хабаровск, , 10:15 — REGNUM В Хабаровске 8 ноября сгорел частный дом, есть жертвы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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«В результате пожара в частном жилом доме по ул. Красноармейская, 8 погибли супруги. Предварительной причиной возгорания является неисправность печки», — пояснили следователи.

Прокуратура следит за процессуальной проверкой проводимой органом следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ 8 ноября произошёл крупный пожар на улице Гоголя.