Нижний Новгород, 8 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе определили победителей фестиваля стрит-арта «ФормART». Лучшими стали работы авторов из Башкирии, Самарской области и Чувашии. Между победителями распределили 550 тыс. рублей призового фонда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

http://pfo.gov.ru/ Итоги общественного голосования

Фестиваль стрит-арта «ФормART» проходит в Поволжье третий год подряд. В 2022 году жюри признали лучшей работу Артура Музипова из Башкирии «Покровительница кочевников». По его словам, «в рисунке Хумай предстаёт в образе башкирской девушки в национальном костюме», передавая «потомкам наследие своего народа». Художник уверен, что «в покрое и декоре национального костюма» отражена «природная среда, хозяйственно-бытовой уклад, этнические особенности народа, его духовная культура и верования».

Второе место занял автор из Самарской области Семён Ефентьев с муралом «#киберусь». Он поясняет, что это «окно в будущее», показывающее, что с развитием современных технологий «наши культура и традиции сохранятся».

Тройку лидеров замкнул Алексей Чернев из Чувашии с граффити «Творчество», где объединил античную и народную культуру, музыкантов и художников. Его работа украсила стену учебного корпуса педвуза в центре Чебоксар.

«Я хотел передать в рисунке тему искусства как наследия. Решил, что такие образы будут наиболее привлекательными. К примеру, справа наверху находится голова античной скульптуры Нептуна, ниже — стилизованный натюрморт. Обычно такое рисуют художники во время своего обучения. Поэтому я всё это и изобразил», — приводят слова Алексея Чернова в минкультуры Чувашии.

Помимо этого, ввели дополнительную номинацию «Общественное признание». Победителем признан Владимир Куц (Саратовская область) с работой «Котъ Саратовский», которая стала лидером общественного голосования.

Между победителями распределено 550 тыс. рублей. За первое и второе места предусмотрено соответственно 200 тыс. рублей и 150 тыс. рублей, за третье место и победу в дополнительной номинации — по 100 тыс. рублей.

Напомним, что участниками фестиваля являются профессиональные художники и любители. В 2022 году основная тема «Сквозь время», в рамках которой определили пять направлений: художественные промыслы, этнокультурное многообразие и футуризм, историческое наследие и традиционные художественные образы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве в Государственном театре наций наградили лауреатов III Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Чувашский проект «Вышитая карта России» победил в номинации «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений».