Канберра, 8 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. 8 ноября газета The Guardian опубликовала подробности запрета на проведение в здании парламента Австралии мероприятий по фандрайзингу, целью которых является влияние на политику.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Как напоминает издание, инициатива запрета поступила от действующего премьер-министра страны Энтони Альбаниза.

Чиновники из организационного отдела подтвердили, что будущие мероприятия в здании парламента будут включать обязательство, при котором организаторы должны подтвердить, что их мероприятия не являются политическим сбором средств. Если есть какие-либо сомнения, администрация парламента проведет дальнейшее расследование и попросит заявителей подписать официальное заявление.

Под запрет подпадают мероприятия, организованные зарегистрированными политическими партиями и/или кандидатами, находящимися на государственной должности, и/или любой третьей стороной, где средства собираются в связи с мероприятием с целью пожертвования собранных средств политической партии, кампании и/или кандидату.